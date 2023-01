Geef activiteiten in kader van ‘Dorp van de Ronde' door aan gemeentebestuur van Beernem

“We zijn ‘Dorp van de Ronde’ waardoor het parcours een mooie lus maakt in Beernem”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V). “We verwachten veel volk langs het parcours, specifiek op plaatsen waar er festiviteiten zijn. Om een overzicht te hebben van alles wat er die dag te doen is en om alles in goede(en veilige banen te kunnen leiden, vragen we om alle activiteiten die je op zondag 2 april wil organiseren aan ons door te geven. We bedoelen hiermee alle activiteiten op openbaar domein en elk activiteit in een besloten plaats die voor iedereen toegankelijk is.” Dat kan ten laatste tegen zondag 12 februari.