Fikse boete voor man (71) na kweken fazanten om op te eten: “Hij deed dat voor zijn gezondheid”

In het kader van een onderzoek door de dienst Dierenwelzijn werd op 6 november 2020 aangeklopt bij W. D. uit Beernem. “Ze troffen 23 ongeringde fazanten en 27 patrijzen aan”, zei het Openbaar Ministerie. “Dat zijn Europees beschermde dieren.” De man gaf tijdens zijn verhoor aan dat hij al twintig jaar fazanten kweekt en de patrijzen had aangekocht, allemaal om zelf op te eten. “De man woont samen met zijn 94-jarige moeder op een boerderij in Beernem”, pleitte zijn advocaat. “De feiten kwamen aan het licht nadat de eigenaar van de hoeve ging klagen over het lawaai van de vogels. Toen hij 50 was werd hij geconfronteerd met darmkanker en wordt tot op de dag van vandaag daar nog voor opgevolgd. Sindsdien mag hij geen rood vlees meer eten, enkel gevogelte kan hij nog verdragen. Hij is dan voor zichzelf begonnen met het kweken van fazanten en kocht de patrijzen aan. En dat om zelf op te eten, niet om te verkopen aan jagers bijvoorbeeld waarvoor de wetgeving eigenlijk is bedoeld.” Zijn advocaat vroeg om de man de gunst van de opschorting te verlenen. Maar de rechter veroordeelde de man toch tot een fikse boete. Hij werd in 1997 en 2000 al eens veroordeeld voor inbreuken op de milieuwetgeving.