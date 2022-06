Extra belijning moet veiligheid verhogen langs fietspad aan Zevende Hemel

Tielt/Wingene Remi Impe (18) wint Vlaamse Houtproef

Remi Impe (18) is één van de drie eindwinnaars geworden van de Vlaamse Houtproef. Remi woont in Wingene en zit in het vijfde jaar interieurbouw in De Ster in Tielt. Hij werd vrijdagavond in Sint-Niklaas uitgeroepen tot grote winnaar in de studierichting BuSO, al kon hij door ziekte niet aanwezig zijn op de prijsuitreiking.

