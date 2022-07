Eenrichtingsverkeer in straten rond Sijselestraat om sluipverkeer te voorkomen

Vanaf maandag 8 augustus tot halverwege september wordt de Sijselestraat tussen de Danegemstraat en de Praatstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. “Omdat we weten dat de plaatselijke bewoners eerder de kleinere wegen zullen gebruiken, voeren we tijdelijk eenrichtingsverkeer in om deze wegen zo veilig mogelijk te houden”, klinkt het bij burgemeester Jos Sypré (CD&V). “We brengen de bewoners van de (delen van de) straten waar we tijdelijk eenrichtingsverkeer invoeren begin augustus op de hoogte via een bewonersbrief.”