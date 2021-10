Een vliegtuig uit een maïsveld halen, doe je zo

Oedelem Koelbloe­dig­heid van piloot voorkomt erger bij noodlan­ding in maïsveld tijdens trainings­vlucht met leer­ling-pilote: “Ze reageerden beiden heel rustig”

10 oktober In een maïsveld in Oedelem is zaterdagmiddag een sportvliegtuigje neergestort. De piloot was samen met een leerlinge vertrokken vanuit Oostende toen het toestel door een technisch defect niet meer vliegvaardig was. “Daarop heeft de piloot een goede plek gezocht om een noodlanding te maken”, zegt burgemeester Jos Sypré van Beernem.