Drama nipt vermeden: bestuurder (21) komt met schrik vrij wanneer hij met auto in kanaal rijdt

Enkele uren later dook de vermiste plots op aan de voordeur van zijn oom in Beernem. Hij verklaarde aan zijn oom dat hij ter hoogte van veevoederfabriek Depré in de gracht was gereden. “De jongeman verkeerde in goede gezondheid. Onze ploeg ging ter plaatse maar kon niets aantreffen in de gracht. Wat verderop werden wel sporen in de berm gevonden, aan de andere kant van de straat, wat erop wees dat zijn auto in het kanaal was beland", duidt Lien Vermeersch van de lokale politie Het Houtsche (Oostkamp, Zedelgem, Beernem).