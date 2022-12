Dodelijk slachtoffer bij zwaar verkeersongeval op E40: snelweg richting Brussel urenlang afgesloten

Twee wagens, een BMW en een Porsche, botsten rond 9.15 uur op elkaar op de E40 tussen Beernem en Aalter. De rode BMW met Britse nummerplaat belandde door de klap in de gracht en werd daarna terug de snelweg op gekatapulteerd. Meteen was duidelijk dat de situatie bijzonder ernstig was. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse. De brandweer van de Hulpverleningszone 1 werd opgeroepen en ook de mugheli landde op de snelweg.

Door het ongeval werd de E40 richting binnenland urenlang volledig afgesloten. Het verkeer moest in Oostkamp de snelweg verlaten. Dat zorgde voor een lange file. Bestuurders moesten aanschuiven van voor Brugge. Wie richting Antwerpen moest, werd aangeraden om te rijden via de A11/E34. Het verkeer richting Gent reed best om via de E403 richting Kortrijk of A11/E403. Even voor 13 uur was de rijbaan weer vrij.