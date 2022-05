Discussie tussen landbouwer en gemeente Beernem escaleert: verbindingsweg langs Grote Routepad helemaal omgeploegd

BeernemEen verbindingswegje in de Gevaerts-Noord in Beernem beroert de gemoederen. Nauwelijks had de gemeenteraad in april de erkenning als gemeenteweg goedgekeurd, of de eigenaar had de wegel helemaal omgeploegd. “Ik blijf in gesprek met de betrokken landbouwer, maar de situatie zal in ere hersteld moeten worden", zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V).

Burgemeester Jos Sypré ijvert al jaren voor het behoud en de openstelling van trage wegen op zijn grondgebied. Eén daarvan is het weggetje langs Gevaerts-Noord, tussen de huisnummers 10 en 11. Het is een onderdeel van het Grote Routepad (GR) 129. “Sinds 1921 vormt dit weggetje een trage verbinding", zegt Sypré. “Wandelaars, lopers en fietsers maken er graag gebruik van. Zeker in de coronacrisis was dit een populaire verbinding.Dit paadje krijgt nu officiële erkenning als gemeenteweg via een procedure op grond van 30-jarig openbaar gebruik, met meer dan 60 getuigenissen ter staving.”

Proces-verbaal

De gemeenteraad keurde de erkenning goed. Raadslid Marjan Lootens gaf nog de suggestie mee om aan deze trage weg een naam toe te kennen en een naambordje te voorzien. Maar die plannen mogen voorlopig de ijskast in. De eigenaar en landbouwer heeft niet alleen zijn veld, maar ook de wegel omgeploegd. Hij is immers van mening dat het om privéterrein gaat. “Ik heb contact gehad met de man, die ontgoocheld is over de erkenning”, zegt Sypré. “Het is een beetje onbegrijpelijk, aangezien dit al honderd jaar een begaanbaar pad is. Er is in elk geval een proces-verbaal opgesteld.”

Sypré wil in dialoog treden met de eigenaar, op zoek naar een oplossing. “We moeten tot een vergelijk komen", zegt de burgemeester. “De situatie zal in ere hersteld moeten worden, dit is voortaan een gemeenteweg. Er komt een landmeter langs om vast te leggen hoe breed het weggetje zal worden. We hopen de situatie zo snel mogelijk aan te passen.”

Volledig scherm © Benny Proot