Dieven stelen gereedschap uit loods

Tielt Klaas (21) staat in de finale van MNM Start To Dj: Gaat winst voor tweede jaar op rij naar een Tieltenaar?

De kans bestaat dat een Tieltenaar voor het tweede jaar op rij MNM Start To DJ wint. Klaas Lambrecht (21), of dj MagiK, is namelijk een van de drie finalisten van de wedstrijd voor jonge dj’s. Zaterdagavond weten we of hij stadsgenoot en goede vriend dj Tola OG opvolgt.

29 juli