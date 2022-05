"Die bestuurder heeft onze dochter voor dood achtergelaten”: fietsster Indra (21) moet bruusk remmen voor aanstormende wagen en komt zwaar ten val

Tielt Tieltse kinderen leren in Europahal hoe ze zich veilig doorheen het verkeer kunnen bewegen

Politiezone Regio Tielt stelt hun verkeerspark vanaf midden mei op in de weersonafhankelijke Europahal waar een reeks van oefensessies specifiek voor de Tieltse basisscholen georganiseerd worden. Doel is om lagereschoolkinderen een correct gedrag aan te leren zodat zij zich op een veilige manier (per fiets of anders) doorheen het verkeer kunnen bewegen. Op die manier hoopt de politiezone het aantal ongevallen met kinderen zo sterk mogelijk te beperken. Het verkeerspark omvat een parcours van straten, kruispunten, rotondes maar ook een overweg, verkeerslichten en een verkeersagent. De sessies met leerlingen uit het vierde leerjaar zijn gepland van 13 mei tot en met 25 mei. De basisscholen reageerden enthousiast, momenteel zijn er 11 sessies ingepland. Deelnemende scholen zijn De Springplank, Het Reuzenhuis, Het Spoor, De Vlinder en de Kanegemse basisschool.

