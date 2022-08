Deze gekke bende houdt een zeepkistenrace op de flanken van Oedelemberg: “Het mag een beetje prettig gestoord”

Na de zeepkistenrace is er nog een kleine drink om de emoties door te spoelen. De vzw werkt daarvoor samen met De Bergvallei, een hoeveboerderij. “Er zijn prijzen voor de snelste, de origineelste of de meest pechvolle zeepkist", zegt Stefaan Deroo van Den Bunker. “De eindmeet halen is eigenlijk al een prestatie. We vragen aan de deelnemers dat ze een goede zeepkist maken met een goede stuurinrichting en goed werkende remmen. Verder is creativiteit een plus. Er mogen maximaal drie personen in een zeepkist en iedereen draagt een helm.”