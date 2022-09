De Woonwinkel viert 10 jaar

Inwoners uit de betrokken gemeenten kunnen bij De Woonwinkel terecht voor vragen rond huren, verhuren, woonkwaliteit, premies, energie, energiefactuur, energielening, sociale huisvesting… In elke gemeente is er een Woonloket. Inwoners kunnen bovendien beroep doen op de energiecoach van De Woonwinkel bij renovaties. De Woonwinkel organiseert ook gratis infosessies over ‘Mijn Verbouwpremie’ op dinsdag 20 september om 20 uur in De Lieve in Moerkerke en op donderdag 22 september om 20 uur in OostCampus, Oostkamp.