‘Bulderende kanonnen in de Westhoek’ is nieuw boek van oud-journalist Reginald Braet (75)

‘Bulderende kanonnen in de Westhoek’ is een verhaal dat de grote militaire gebeurtenissen verbindt met de dagdagelijkse ongemakken in een door de Duitsers bezet dorp. Het boek heeft aandacht voor autoritaire regeringsleiders, die door verkeerde besluiten veelal in een confrontatie op wereldschaal rolden. Technologische vernieuwde wapens werden gemanipuleerd door de duizenden soldaten, die door verkeerd genomen beslissingen de dood werden ingejaagd. Individuele helden, die de bezetter probeerden een wig in de weg te leggen, werden door toevallige omstandigheden of door verraad voor een executiepeloton geplaatst. Het lijden door grillen van de natuur wordt extra in de verf gezet door de vice-voorzitter heemkring Bos en Beverveld.