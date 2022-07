Restafval per inwoner zakt met 13 kilogram, maar we zijn er nog niet

IVBO is het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland. Negen gemeenten maken er gebruik van: Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke. In 2021 bedroeg het aantal restafval per inwoner in die zone 200 kilogram, een daling ten opzichte van 2020. “Dat komt voornamelijk door de invoering van de nieuwe blauwe zak (P+MD) sinds april 2021, een volledig jaar diftar-ophaling in Damme en de ophaling van bedrijfsrestafval via diftar in De Haan”, zegt voorzitter Minou Esquenet. “De OVAM-doelstelling voor IVBO bedraagt 169 kilo per inwoner. Het is duidelijk dat er nog verdere stappen te zetten zijn om deze cijfers te halen. Daarom werd in 2021 alles al in gereedheid gebracht om vanaf dit jaar te starten met de aparte gft-ophaling in zakken in diverse gemeenten.”