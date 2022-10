Bouwwerken van hypermoderne zwembad in Beernem schieten goed op: “Er zal chloor ter plaatse geproduceerd worden waardoor het water veel efficiënter gedesinfecteerd kan worden”

BeernemDe bouw van het nieuwe zwembad in sportpark Drogenbrood in Beernem, gaat gestaag voort. De opening is voorzien voor het najaar van 2023. Zaterdag bracht het schepencollege samen met de pers een werfbezoek. “Met deze hypermoderne realisatie zal de zwemtraditie in onze gemeente voortgezet kunnen worden”, zei schepen van Sport Patricia Waerniers (CD&V).

In juli 2021 moest het Bloemendalezwembad, dat geopend werd in 1972, definitief zijn deuren sluiten omwille van veiligheidsredenen. Op 8 maart 2022 startte de firma ACH Bouw, in opdracht van TMVW, met de bouw van het nieuwe zwembad in sportpark Drogenbrood. Het zwembad wordt tegen de sporthal aangebouwd, op de vrije zone tussen de cafetaria en het cyclocrossparcours. “Momenteel wordt er hard gewerkt aan de ondergrondse kelder”, vertelt burgemeester Jos Sypré (CD&V) die tijdens de vorige legislatuur het zwembaddossier opstartte. “Daar kan je al de vloerplaat en kelderwanden terugvinden. Binnenkort starten we met de wanden van de zwemkuip.” Het complex zal uiteindelijk 3 zwembaden bevatten: een 25-meterbad met 8 banen, een instructiebad met beweegbare bodem en een baby- en peuterbad met speeltoestellen. Zwemmers zullen van 4 groepskleedkamers en 36 individuele kleedkamers gebruik kunnen maken.

Volledig scherm Burgemeester Jos Sypré (CD&V) en schepen van Sport Patricia Waerniers (CD&V) kijken uit naar de opening van het nieuwe zwembad. © Benny Proot

“We voorzien in het nieuwe zwembad ook heel wat nieuwe technieken”, vertelt schepen van Sport Patricia Waerniers. “Op die manier willen we het zwembad voor lange tijd modern houden.” Zo wordt er chloor ter plaatse geproduceerd door middel van zoutelektrolyse. Hierdoor moet er geen chloor worden getransporteerd en kan het water veel efficiënter gedesinfecteerd worden. Via UV-filtratie wordt een deel van die chloor ook terug uit het water gehaald. Een luchtgroep staat in voor het verwarmen van de zwemhal. Deze maakt gebruik van verschillende componenten om energie te recupereren, zoals een warmtepop en kruiswisselaar. Een zonneboiler en zonnepanelen zorgen voor warm water en elektriciteit. Ook de toegankelijkheid is een aandachtspunt voor het lokaal bestuur van Beernem. “Zo voorzien we onder meer voldoende leuningen, houden we rekening met aangepaste kleedruimtes en sanitair, komt er een mobiele zwembadlift en luie trappen in de baden”, vult de Waerniers aan.

Volledig scherm Het zwembad komt in sportpark Drogenbrood. © Benny Proot

Burgemeester Sypré bevestigt dat alle omliggende gemeenten twee keer gecontacteerd werden met de vraag om een gemeenschappelijk zwembad te realiseren maar dat er geen enkele gemeente bereid was om financieel te participeren. “De enige oplossing om aan de nood van de lokale zwemmers, scholen en verenigingen te beantwoorden was dus de bouw van een eigen zwembad.” Zijn partijgenote en schepen van Sport vult aan: “We hebben hier in Beernem een echte zwemtraditie aangezien Bloemendale in 1972 van start ging. Er is onze zwemclub die zowel recreatief als competitief mooie prestaties levert en we hebben ook 2 duikclubs. We kunnen die mensen niet in de koude laten staan dus lag het voor de hand om een nieuwbouw te verwezenlijken.”

Volledig scherm Het zwembad komt in sportpark Drogenbrood. © Benny Proot

Volledig scherm Het zwembad komt in sportpark Drogenbrood. © Benny Proot

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.