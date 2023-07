Al honderden bestuur­ders lopen tegen de lamp in autoluwe Katelijne­straat: “Toch merken we beterschap”

Maar liefst 812 bestuurders zijn in de eerste twee weken van juli betrapt in de autoluwe Katelijnestraat in Brugge. En dat ondanks de waarschuwingen op voorhand en de nodige signalisatie. Een stevig aantal, al zien de handelaars wel een kentering. “Wie op een terrasje zit, ziet niet meer voortdurend auto’s passeren."