Bestuurster (75) zwaargewond na klap tegen boom

Oostkamp Aza­leastraat onderbro­ken ter voorberei­ding van fietspaden­pro­ject in Loppemse­straat

De Azaleastraat in Oostkamp zal in de week van 17 oktober twee dagen lang onderbroken zijn voor alle verkeer. Oorzaak zijn voorbereidende werken voor het fietspadenproject in de Loppemsestraat.

12 oktober