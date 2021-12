Bestuurder mist bocht en belandt vier meter lager op z'n dak in fietstunnel

Brugge Horeca-uitbaters op ‘t Zand reageren op mislukte kerstmarkt op het plein: “Dit is de kroniek van een aangekon­dig­de flop”

Het is over en uit voor de kerstmarkt op 't Zand, waar maandag niemand nog de kraampjes in de zwarte containers opende. Voor handelaarskring Pluzand is dat een immense ontgoocheling, want ze vragen al drie jaar om een eigen kerstmarkt. “En toch hadden we dit voorspeld: het is de kroniek van een aangekondigde flop", zegt Marc Vandamme. Ze vrezen dat er volgend jaar géén kerstmarkt meer komt op ‘t Zand. “Wij weten waar we die wél zouden organiseren.”

6 december