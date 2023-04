Bestelwagen met caravan dwars over E40 na ongeval: snelweg tijdlang grotendeels versperd

Van tuinieren tot beroepen ontdekken: 8 zomerkam­pen in het Meetjes­land en Deinze waarvoor je je kind nu al kan inschrij­ven

De paasvakantie is nog volop bezig, maar voor je het weet staat de zomer alweer voor de deur. En wat moet je twee maanden lang aanvangen met je kroost in juli en augustus? Onze redactie ging alvast op zoek naar de leukste zomerkampen in het Meetjesland en Deinze, zodat je kind een onvergetelijke vakantie beleeft. Van tuinieren in Deinze tot waterpret in Zelzate: met deze kampen krijgt verveling tijdens de zomervakantie geen kans.