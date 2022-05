Beernemse Mister Gay Belgium-finalist Jonas Defruyt hijst de regenboogvlag in Beernem: “Nog twee regenboogzebrapaden erbij? Geweldig!”

“In Beernem is iedereen welkom, ongeacht geslacht, geaardheid of gender. Daarom hijsen we elk jaar de regenboogvlag aan het gemeentehuis. Ook aan De Kleine Beer hangen we de regenboogvlag uit”, zegt schepen voor Inclusie en Gelijke Kansen Vicky Reynaert (Vooruit). Jonas Defruyt bleek de uitgelezen persoon om de symbolische vlag de lucht in te hijsen. Jonas bejubelt het regenboogbeleid van Beernem: “Voor mij is iedereen gelijk en ik weet dat diversiteit bespreekbaar is in mijn gemeente. Kijk maar naar het regenboogzebrapad in de Kardinaal Cardijnlaan en de regenboogzitbank aan jeugdhuis The Nooddle. Bovendien vernam ik dat het bestuur de intentie heeft om nog twee extra regenboogzebrapaden aan te leggen. Ik kan dit alleen maar toejuichen.”