Beernemse basisscholen experimenteren in de strijd tegen het lerarentekort

Zoals bekend is er een lerarentekort in Vlaanderen en daar willen scholen iets aan veranderen. Het project in Beernem mag de bestaande regelgeving even negeren en krijgt zo een ongekende ruimte. Concreet gaan De Regenboog, De Zonnebloem, Ter Bunen en Sint-Joris in Beernem de kans aan om te experimenteren met nieuwe ideeën. In dit project worden flexibelere lestijden en meer jobmobiliteit voorzien binnen de scholengroep. Om die manier willen ze het welbevinden van leerkrachten verhogen. “Dit is geen alleenzaligmakende oplossing voor het lerarentekort, maar het kan wel helpen om de stellingenoorlog overstijgen”, stelt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).