Beernems gemeentebestuur houdt een tweede ‘Ronde van Beernem’ en trekt naar inwoners

Tielt Extra onderzoek moet uitwijzen of gesloten Tielts zwembad toch nog enkele jaren meekan

Het Tielts stedelijk zwembad werd begin juli met onmiddellijke ingang gesloten omwille van veiligheidsredenen. Het stadsbestuur laat weten volop te zoeken naar oplossingen. “Nu het (bouw)verlof voorbij is, geven enkele gespecialiseerde firma’s in de komende weken terugkoppeling inzake de mogelijke opties”, klinkt het. “Zij deden bijkomend onderzoek of de levensduur van de kuip eventueel alsnog kan worden verlengd, indien technisch en financieel haalbaar, en over welke termijn we dan precies spreken.” Intussen is de Dienst Sport samen met scholen en clubs intensief op zoek naar alternatieven in de omliggende zwembaden om de noodzakelijke werking op de korte termijn te kunnen verderzetten. “Voor de individuele zwemmer wordt ook onderzocht of de Tieltenaar van een aangepast tarief kan genieten in de dichtst bijgelegen zwembaden.”

26 augustus