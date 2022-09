Beernem wordt ‘Dorp van de Ronde' in 2023: “Het wordt een volksfeest”

West-Vlaanderen Minder transmi­gran­ten gevat in West-Vlaanderen: "Aanpak tegen mensensmok­ke­laars werkt”

Het aantal transmigranten dat in de eerste helft van dit jaar is opgepakt in de provincie West-Vlaanderen, is sterk gedaald tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé. Het aantal daalde met 73 procent. Volgens de gouverneur werpt het Actieplan Transmigratie zijn vruchten af.

14:46