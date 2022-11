Beernem verwelkomt 756 nieuwe inwoners in De Kleine Beer

Oostkamp Boekbind­ster Sylvia (53) is erkend ambachts­vrouw: "Soms moet ik een katern een week onder de pers laten liggen... Geduld heb je dus wel nodig”

Als het weer het toelaat, staat ze elke week op de Vismarkt in Brugge om haar boeken te verkopen. Haar creaties maakt ze echter in haar atelier ‘t Papiertje in Oostkamp. Sylvia Maenhoudt (53) is gebeten door de microbe van het handboekbinden. Ze is zelfs erkend als ambachtsvrouw. “Hoewel je het misschien niet zou verwachten, houden veel mensen nog van papieren boeken”, vertelt ze.

