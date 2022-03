Beernem maakt werk van sanering voormalige stortplaats in Beverhoutsveld

BeernemBeernem maakt werk van de sanering van de voormalige stortplaats in het Beverhoutsveld. Tot ver in de tweede helft van de vorige eeuw dumpten steden en gemeenten hun huishoudelijk en ander afval massaal op vuilnisbelten of in putten. Verbrandingsovens bestonden toen niet en van recyclage was er nog geen sprake. Dat gebeurde ook in Beernem. Eén ervan bevindt zich in Beverhoutsveld.