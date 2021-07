AUTOSNELWEGVERHALEN. Terug naar de bouw van de E40 in Beernem, ooit het eerste stukje snelweg in ons land: “Mensen stonden op de bruggen te wachten tot er wagens passeerden”

Brugge Bruggeling (34) die z'n vriendin en eigen moeder toetakelde krijgt 18 maanden cel

15 juli “Het was een leeg en geen vol blik”, zei Bruggeling D.D. (34) over het voorwerp waarmee hij z'n vriendin geslagen had. De man takelde z'n partner meermaals toe en probeerde met z’n verweer z’n vel nog enigszins te redden in de rechtbank. Tevergeefs, want de rechter gaf hem donderdagmorgen 18 maanden cel. Het OM had 15 maanden gevorderd.