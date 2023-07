Amper vier overtredingen tijdens campagne tegen op het voetpad parkeren

Independer Pas op voor een premiever­ho­ging: is het voordeli­ger zélf je schade te betalen na een au­to-ongeval?

Stel: je rijdt per ongeluk op een parking tegen een paaltje. Qua schade aan die paal valt het nogal mee, maar met je bumper is het erger gesteld. Geen probleem, want je hebt een omniumverzekering die ook je eigen schade dekt. Alleen gaat je premie wel omhoog bij elk schadegeval. Het is dus belangrijk om je goed af te vragen of je niet beter zelf voor de herstelling betaalt. Independer.be legt uit hoe de vork aan de steel zit.