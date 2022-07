Al anderhalf uur file richting kust na ongeval met meerdere wagens op E40 in Beernem

West-Vlaanderen Onderne­mers­plat­form bezorgd over uitspraken Demir over Ventilus: “Tussen de lijnen is duidelijk te lezen dat het boven­gronds zal gaan, maar we geven niet op”

Het platform van West-Vlaamse ondernemers dat zich al langer verzet tegen een bovengrondse oplossing voor Ventilus, maakt zich grote zorgen over het feit dat minister Zuhal Demir zei dat de keuze tussen boven-en ondergronds eigenlijk geen keuze is, omdat het startnota bovengronds is. Sofie Vandenbriele, de woordvoerster van het platform, verslikte zich naar eigen zeggen in haar koffie toen ze het nieuws las.

7 juli