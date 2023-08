85-jarige vrouw overleden na val op straat in Beernem: "Natuurlijke doodsoorzaak”

In de Bloemendalestraat in Beernem is maandagnamiddag een 85-jarige vrouw overleden. Het slachtoffer verbleef in een rusthuis in de buurt. “Het gaat om een natuurlijk overlijden”, zegt de lokale politie Het Houtsche.