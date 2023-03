Zwitserse centrale bank belooft Credit Suisse te steunen als dat nodig is

Hoe kan je geld verdienen met cryptokat­ten?

In de achtste aflevering van onze HLN-podcast Crypto in 1-2-3 gaan we verder in op NFT’s, die vreemde digitale eigendomscertificaten. Hoe kan je zelf een NFT maken? Wat is de eerste stap? Hoe herken je NFT-scammers? En naar wat moet je onderzoek doen voor je zelf aankoopt? Hebben die NFT’s een leven na de kunsthype? Wat is minten en flippen en wat zijn cryptokitties, een spel met digitale verzamelprojecten. Kan je daar nu echt geld mee verdienen, of is het de zoveelste scam? Vragen waar je in deze aflevering allemaal een antwoord op krijgt door Kim Londers en Peter Hoogland.