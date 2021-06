Vrouw die veld opliep tijdens Finland-België, promootte mogelijk cryptomunt van oplichters

“De WTF-coin is niet echt bekend, maar er zijn meer dan vijfduizend cryptomunten. De bitcoin is daarvan de bekendste en als reactie op het succes van de bitcoin zijn er tal van andere cryptomunten gecreëerd”, zegt Preneel. Een deel daarvan zijn kopieën waarbij men snel probeert inspelen op een hype. “Het zijn scams of piramideschema’s die men heel snel op de markt wil brengen. Men doet dat bijvoorbeeld met een beroemd persoon of met een reclamestunt”, klinkt het. “Maar uiteindelijk kan je die munt nergens gebruiken en wordt ze nergens aanvaard. In plaats van met een grote winst, eindigen de beleggers dan met lege handen.”