Verschillende rijke bankiers trokken in 2019 door brexit vanuit VK naar Europese vasteland

In totaal kregen 4.963 bankiers in de EU in 2019 een loon van meer dan een miljoen euro. In 2018 waren dat er nog 4.938. Zeventig procent van hen woonde in 2019, voor het daadwerkelijke vertrek van het VK uit de EU dus, in het Verenigd Koninkrijk. Tegenover 2018 daalde het aantal rijke bankiers in het VK wel met 95, of 2,63 procent.

Die evolutie kan verklaard worden door "de verhuis van werknemers in het kader van de voorbereidingen op de brexit", aldus de EBA, die toevoegt dat de terugval van de Britse pond geen noemenswaardige invloed heeft gehad.