Rabobank.be verlaat België

Opvallend: Rabobank.be deelde zijn plannen om te stoppen in België voorlopig alleen mee via een mededeling op de website. Naar de klanten werd tot nu toe geen e-mail of brief verzonden. "We hebben dat overwogen, maar besloten dat nog niet te doen omdat er op dit moment nog niet veel meer te vertellen valt", zegt woordvoerster Kristel Dodion. "Zodra een beslissing is genomen, informeren we onze klanten natuurlijk wel."