Proximus-CEO wil beleggers geruststellen: "Ja, we kunnen ook nog dividend betalen”

Hoe goede zaakjes doen op de Brusselse beurs? Onze beleggings­ex­pert telt heel wat wereldtop­pers

14 mei Beleggen in aandelen, rechtstreeks in een bedrijf of via beleggings- of pensioenspaarfondsen: beursactiviteiten zijn fundamenteel om onze koopkracht op lange termijn veilig te stellen. En daarvoor hoef je niet naar het buitenland te kijken, integendeel. Danny Van Quaethem, aandelenspecialist binnen het team van geldexpert Geert Noels, legt uit welke wereldbedrijven de moeite waard zijn op de Brusselse beurs, ook na deze coronacrisis.