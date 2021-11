OVERZICHT. Banken verhogen tarieven voor zichtrekeningen. Dit betaal je vanaf 2022

BNP Paribas Fortis

bpost bank

Bij bpost bank betalen houders van een b.comfortrekening vanaf Nieuwjaar 4,50 euro per maand, dat is een stijging van 0,25 euro. Het maandelijkse tarief voor een b.compactrekening blijft behouden op 1,50 euro per jaar. Voor het houden van een postchequerekening stijgt de prijs van 24 euro per jaar naar 28 euro per jaar. Wie enkel digitaal bankiert, betaalt dus eveneens een hoger prijskaartje.

Crelan

Deutsche Bank

Axa Bank

Bij Axa Bank blijven de tarieven voor zichtrekeningen behouden. De kosten voor het ontvangen van rekeninguittreksels per post gaan echter wel flink omhoog. Wie zijn uittreksels maandelijks toegestuurd wil krijgen, betaalt daarvoor 5 euro plus portkosten, terwijl tot nu toe enkel de portkosten in rekening werden gebracht. Een wekelijkse verzending kost 30 euro plus portkosten, in plaats van de 17 euro plus port die je nu nog betaalt. Dagelijkse verzending stijgt van 25 euro plus portkosten naar 50 euro plus portkosten.