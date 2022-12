Overboekingen tussen spaarrekeningen leveren extraatje op

“Europese Centrale Bank onderzoekt of banken voorbereid zijn op impact van energiecri­sis”

De Europese Centrale Bank (ECB) wil nagaan of de banken in de eurozone voorbereid zijn op de gevolgen van een verdere verslechtering van de energiecrisis. De toezichthouder heeft aan bankdirecteuren gevraagd om te onderzoeken wat de impact op hun bedrijf zal zijn in het geval Rusland de gaskraan naar Europa volledig dichtdraait. Dat heeft persbureau Bloomberg vernomen van betrouwbare bronnen.

9 september