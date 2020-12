Ouderenvereniging hekelt extra kosten voor wie niet digitaal bankiert: “Soms tot 12 euro voor één verrichting. Dat klopt niet”

"De 10.000 euro die u 10 jaar geleden op uw spaarreke­ning zette is intussen 15 procent minder waard": onze bankexper­te vertelt wat u beter wél doet

19 juni We zullen dit jaar meer sparen. Dat is logisch omdat we thuisbleven tijdens de lockdown. En minder logisch omdat momenteel nog 900.000 mensen in tijdelijke werkloosheid zitten en dus een lager inkomen genieten. Véronique Goossens, hoofdeconoom bij Belfius en bankexperte in ons geldpanel, legt uit waarom we ons geld echter beter niet op een spaarrekening laten staan. En wat we dan wél met geld moeten doen.