Op jaar tijd ruim 400 bankkantoren uit straatbeeld verdwenen

Eind 2021 beschikte ons land over 3.815 fysieke bankkantoren, bijna 10 procent minder dan het jaar voordien het geval was (4.232 kantoren). Daar zit het veranderde klantengedrag voor iets tussen. Uit een ondervraging door Febelfin kwam naar voren dat zes op de tien Belgen nooit of minder dan eenmaal per jaar een fysieke afspraak maken met een bankmedewerker. Ook senioren lijken van online bankieren een gewoonte te hebben gemaakt. Zo geeft slechts 6 procent van hen aan meer dan drie keer per jaar een bankkantoor binnen te stappen.

De helft van de Belgen die bankzaken via het internet regelen, doet dat vooral om geld over te schrijven. Op nummer twee staat het raadplegen van saldo en verrichtingen en op de derde plaats staat het uitvoeren van overschrijvingen tussen eigen rekeningen.

Een grote meerderheid (91 procent) maakt via de pc gebruik van bankdiensten, maar ook de app wint aan populariteit en weet 81 procent van de ondervraagden te verleiden. Verder raken ook videocall (dat door 31 procent van de Belgen wordt gebruikt) en livechat (37 procent) steeds meer ingeburgerd. Telefoneren gebeurde vorig jaar iets vaker (72 procent) dan in 2020 (66 procent).

Bijna de helft van de Belgen (45 procent) geeft bovendien aan dat het contact met hun bank gerust nog meer online mag gebeuren. Bij jongeren stijgt dit percentage tot 60 procent, maar ook 33 procent van de senioren is die mening toegedaan.

Om advies te vragen over de persoonlijke financiële situatie willen we liefst wel nog in een fysiek kantoor terechtkunnen (30 procent), net als voor de opvolging van en advies over beleggingen (26 procent) en het aanvragen of beheren van een lening (23 procent).

Contactloos betalen

De verdere digitalisering van bankdiensten brengt met zich mee dat ook contactloos betalen aan populariteit blijft winnen, mee gestimuleerd door het uitbreken van de coronacrisis. Waar in februari 2020 amper 16 procent van alle betalingen met de debetkaart in een winkel contactloos verliep, was dat in december 2021 gestegen tot 57,70 procent, goed voor meer dan een verdrievoudiging op nog geen twee jaar tijd, stelt de bankenkoepel vast.

Het aantal afhalingen aan een geldautomaat viel daarentegen in 2021 met 5 miljoen terug, een daling van 3,3 procent ten opzichte van het jaar voordien. Die evolutie zorgt sinds ongeveer 2015 elk jaar voor een neerwaartse trend in het aantal geldautomaten in het straatbeeld en dat is ook nu niet anders. Eind vorig jaar beschikte België volgens voorlopige cijfers nog over 5.479 geldautomaten (exclusief geldautomaten van bpost), ruim 900 minder dan eind 2020.

Maatschappelijke rol

Tot slot is er ook nog altijd een kleine groep van mensen (8 procent) die niet aan online bankieren doen. Ruim een derde van hen (35 procent) zegt die stap niet te zetten uit angst om het slachtoffer te worden van online fraude. Zo'n 30 procent geeft als reden op dat ze niet over een toestel of internetverbinding beschikken en voor 25 procent geniet een fysiek bezoek simpelweg de voorkeur. Volgens Febelfin is de banksector zich zeer bewust van zijn maatschappelijke rol en engageren de banken zich om oplossingen te blijven bieden voor de niet-digitale klant.