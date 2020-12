Ook Belfius stuurt kantoornetwerk bij

Banken verleenden al meer dan 160.000 betalings­uit­stel­len aan particulie­ren en bedrijven

24 april Na drie weken hebben de Belgische banken al meer dan 66.000 betalingsuitstellen verleend aan particulieren voor hun woonkrediet. Ook werd meer dan 96.000 keer uitstel van betaling verleend voor ondernemingskredieten. Het gaat in totaal over een onderliggend kredietvolume van 13,8 miljard euro of 142.000 euro per krediet bij bedrijven. Dat meldt sectorfederatie Febelfin vrijdag.