Meer Belgen kiezen voor beleggen in plaats van spaarrekening: onze expert legt uit hoe je ermee start

Veel spaarders hebben sinds de coronapandemie een eerste stap gezet naar beleggen. Dat blijkt vandaag uit een rondvraag van De Tijd bij de grootste banken. Traditioneel parkeert de Belg zijn geld op spaarboekjes. Maar de lage rente, de inflatievrees, nieuwe producten en meer tijd doen de koudwatervrees voor beleggingen verdwijnen. Onze beursexpert geeft tips en uitleg over hoe je zelf begint met beleggen.

Marktleider BNP Paribas Fortis zag in 2020 grote stijgingen voor de aankoop van individuele aandelen (+155%), tak23-beleggingsverzekeringen (+46%) en fondsen (+6%). Maar de bank merkt wel op dat de beleggingen van zijn klanten veel minder gegroeid zijn dan de bedragen op de zicht- en spaarrekeningen.

Bij andere banken was de voorbije maanden de interesse voor beleggen zelfs groter dan die voor het traditionele spaarboekje. "Beleggen is sinds juni vorig jaar ontploft", zegt Olivier Goerens, de marketingdirecteur Private & Wealth bij Belfius. "De groei van de beleggingen is significant hoger dan de toename op de spaarrekeningen.”

Starten met beleggen

Zelf ook interesse in beleggen? Onze beursexpert Pascal Paepen legt uit hoe je start. Om te beginnen de hamvraag: hoe kies je de beste aandelen op de beurs als beginner? Zet je eerste stappen met deze tips voor een degelijke beleggingsportefeuille.

Wie zelf belegt dient zijn portefeuille ook zelf op te volgen. Maar wat voor de ervaren belegger een fluitje van een cent is, blijkt heel wat moeilijker voor wie begint met beleggen. Want hoe weet je nu wanneer je aandelen moet kopen of verkopen? Dit zegt beursexpert Pascal Paepen.

Beginnen met beleggen, allemaal goed en wel, maar hoe pak je het aan? Bij welke financiële instellingen kan je allemaal terecht als je wil beleggen? Welke diensten bieden ze aan en welke is voor jou het meest geschikt? Anno 2021 kan je zowat bij elke financiële instelling terecht om te sparen, te lenen en te beleggen. Maar vergis je niet. Er zijn toch nog grote verschillen.

En hoe informeer je je het best over aandelen die je wil kopen of gekocht hebt? Warren Buffett, zowat de bekendste en de rijkste belegger ter wereld, zegt dat een goed belegger vooral heel veel leest. Maar wat dien je dan te lezen? Een boek? Een beleggingsmagazine? Of toch nog wat anders? Dit helpt je op weg.

