HLN ONDERZOEK. Banken ruziën steeds vaker met hun klanten om gestolen geld: “Phishing-slachtoffers worden misleid en geïntimideerd”

In de rechtbank van Mechelen slaakten Jelle Van Rijmenant (35) en Sofie Verlinden (33) eind februari een zucht van opluchting. De rechter had net een uitspraak in hun voordeel gedaan en veroordeelde KBC tot het terugbetalen van 7.200 euro die online oplichters een jaar voordien van hun rekeningen hadden gestolen. Voor het koppel uit Nijlen leek daarmee een einde te komen aan een slopende strijd met één van de grootste en rijkste banken van België. De nachtmerrie begon een jaar voordien toen ze vaststelden dat hun rekeningen geplunderd waren na een aankoop op een website voor tweedehands-spullen. KBC hielp hen aanvankelijk met het terugvinden van een deel van dat geld, maar weigerde de rest te compenseren. Wat begon met verwijtende mails en telefoontjes heen en weer groeide al snel uit tot een juridisch gevecht. Dertien maanden later besliste een rechter dat Jelle en Sofie gelijk hebben. “KBC is het daar echter nog altijd niet mee eens”, zuchten ze. “Ze gingen in beroep.” De oorlog om hun centen blijft op die manier verder woeden en zal in het beste geval volgend jaar pas beslecht zijn. “Zij hebben genoeg middelen om de procedure te rekken. Ondertussen moeten wij ons spaargeld aanspreken om het gestolen geld te kunnen recupereren. Het voelt als een gevecht tussen David en Goliath.”