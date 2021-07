Grote investeerders eisen dat banken meer doen voor het klimaat

Roeselare Primeur in luchtvaart­che­mi­ca­liën geeft Ae­ro-Sen­se vleugels: Volop vacatures en nieuwbouw in aantocht

5 juli Aero-Sense, een Roeselaarse KMO gespecialiseerd in chemicaliën voor de luchtvaartindustrie, heeft een straffe primeur beet. Voor het eerst kreeg een luchtvaartinsecticide, die moet voorkomen dat mogelijk gevaarlijke insecten per vliegtuig naar onze contreien komen en hier ziektes verspreiden, groen licht voor gebruik in alle 27 lidstaten van de EU. De interesse vanuit de internationale luchtvaartsector is groot. Dit is voor Aero-Sense niet alleen een opsteker na moeilijke coronatijden, het geeft het bedrijf ook een enorme boost. De komende maanden werven ze verschillende personeelsleden aan en er zit ook een nieuwbouw in de pijplijn.