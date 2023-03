Gouverneur Nationale Bank: “Belgische banken bij sterkste in Europa”

De Belgische banken zijn bij de sterkste van Europa. Dat zegt de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, in een interview met de De Tijd en L'Echo, in verband met de omvergevallen Amerikaanse bank Silicon Valley Bank.

"Het is vandaag heel moeilijk een scenario te zien waarin we wegglijden in een financiële crisis", zegt Wunsch. "We hebben geen informatie dat de banken in Europa kwetsbaar zijn."

Hij wijst naar het verschil tussen de regulering in de Europese Unie en die in de Verenigde Staten, die soepeler is. "We komen nu tot de vaststelling dat sommige van die Amerikaanse regionale banken renterisico's hebben genomen die in Europa niet zijn toegelaten. We hebben de cijfers deze week bekeken. Het is heel moeilijk bij ons voorbeelden van banken te vinden die vergelijkbaar zijn met Silicon Valley Bank."

Volgens Wunsch blijkt uit de analyse voorts dat de Belgische banken bij de sterkste van Europa zijn. "Er zijn deze week stressscenario's uitgevoerd. Zelfs als Belgische banken al hun in waarde gedaalde obligaties meteen zouden moeten verkopen - wat niet het geval is - hebben ze genoeg cash en kapitaal om te blijven werken. Ook de kwaliteit van hun activa, die als onderpand kunnen dienen om liquiditeiten te krijgen bij de ECB, is beter dan in 2008.”