Febelfin: "Banken zullen levensvatbare bedrijven blijven steunen”

KBC zet in op digitalise­ring en lanceert digitale assistent

19 juni KBC gaat meer inzetten op digitalisering en schakelt over op een “digital first”-model. Zo zullen de producten van de bank-verzekeraar ontworpen worden alsof ze enkel digitaal verkocht zouden worden. KBC lanceert in november ook een persoonlijke digitale assistent. Maar klanten blijven welkom in een kantoor, benadrukt topman Johan Thijs.