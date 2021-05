Een rekening in het rood wordt vanaf juni goedkoper

Jongeren beleggen massaal sinds coronacri­sis: “Die duizenden euro's win je niet met een spaarboek­je”

26 juni Of het nu met 2.000 of 15.000 euro is: jongeren tussen 18 en 35 jaar wagen zich sinds de coronacrisis massaal op de beurs. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische beurswaakhond FSMA. Bij het begin van de lockdown kochten ze samen aandelen voor zo'n 21 miljoen euro. De week ervoor was dat 'amper' 2 miljoen euro. "In enkele maanden tijd heb ik al een paar duizenden euro's meer, terwijl mijn spaarboekje in al die jaren bijna niets heeft opgebracht."