Dit verandert op 1 april: KBC trekt tarieven fors op en premiesysteem voor thuisbatterijen wordt bijgestuurd

17 juli Stel, je hebt een erfenis ontvangen van 100.000 euro en je besluit dit grote bedrag volledig te beleggen. Laat je alles in een keer over aan de schommelingen van de beurs of stap je beter gespreid in de tijd in, bijvoorbeeld door iedere maand 10.000 euro te beleggen? “Stel alvast een goed investeringsplan op dat aansluit bij je financiële ambities”, zegt Cedric Stichelbaut, portefeuille-analist uit het team van onze geldexpert Geert Noels. Hij vertelt wat je opties zijn in deze situatie, bespreekt de valkuilen en geeft een voorbeeld van drie mogelijke scenario’s.