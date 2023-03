Digitaal bankieren is de norm, geldautomaten verdwijnen: deze nieuwe service combineert het beste van de twee

De manier waarop we onze geldzaken beheren is op een paar jaar tijd drastisch veranderd. Waar mobile banking, thuisbankieren of volledig digitaal bankieren via een neobank steeds meer de norm worden, verdwijnen ook geldautomaten en bankkantoren uit het straatbeeld. Niet altijd even handig, en daarom kun je nu ook in je buurt- of krantenwinkel terecht om een zichtrekening te openen of cash geld op te nemen.

De tijd dat we voor elke financiële verrichting de deur uit moesten om naar het bankkantoor te gaan, ligt voorgoed achter ons. In plaats daarvan is thuisbankieren, ook wel internetbankieren of online banking genoemd, populairder dan ooit. Geld overschrijven, checken hoeveel er nog op de rekening staat, een doorlopende betaalopdracht instellen … Je regelt het nu met gemak thuis via je computer.

Scannen en betalen

Om dat thuisbankieren nog beter te kunnen doen, bieden de meeste banken ook handige apps en tools aan voor smartphone en tablet. Daarmee kan je niet alleen thuis, maar ook mobiel, waar en wanneer je maar wil, je bankzaken regelen. Dankzij mobile banking en thuisbankieren zijn we veel minder afhankelijk van de concrete werking van de bank. En dus zetten banken zelf ook volop in op digitalisering. Je kunt vandaag nog wel terecht in een fysiek bankkantoor of aan het loket, maar dat is vaak na afspraak en tijdens de (toch wel beperkte) openingsuren. Ook geldautomaten en geautomatiseerde bankkantoren verdwijnen steeds meer uit het straatbeeld, waardoor het lastiger wordt om cash geld op te nemen of te storten op een rekening.

De opkomst van de neobank

Naast deze ontwikkelingen bij ‘gewone’ banken, is de laatste jaren ook een volledig nieuwe manier van bankieren ontstaan met de komst van zogenaamde neobanken. Dat zijn nieuwe, vaak buitenlandse banken die volledig digitaal werken. Ze hebben geen kantoren waar bankmedewerkers je te woord staan en ook geen automaten waar je zelf je bankzaken kan regelen. Alle verrichtingen gebeuren via een app op je smartphone. Een zichtrekening openen bij een neobank biedt heel wat voordelen ten opzichte van een traditionele bank. Het is makkelijker (geen administratieve rompslomp), de verrichtingen gebeuren sneller (je hebt steeds een up-to-date overzicht van je rekeningstand) én ze zijn een stuk goedkoper (omdat heel wat administratieve kosten wegvallen).

Toch zijn er ook nadelen verbonden aan die manier van werken. Vooral het feit dat je enkel online – vaak via chat – met je bank kan communiceren én het feit dat je geen verrichtingen met cash geld kan doen, maakt neobankieren soms best onpraktisch. Daar past Nickel een mouw aan.

Digitaal en lokaal

De service van Nickel is laagdrempelig, handig en makkelijk in gebruik. Je kunt je zichtrekening digitaal beheren en transacties uitvoeren, maar geniet daarnaast ook van twee extra troeven. Om een zichtrekening te openen, cash geld op te nemen of te storten en een nieuwe kaart aan te vragen, kun je terecht in een uitgebreid netwerk van kranten- en buurtwinkels, inmiddels al meer dan 250 in België. Voor hulp en advies kun je elke weekdag bellen naar hun klantendienst waar je wordt geholpen in het Nederlands, Frans of Engels.

Gewoon in de winkel

Een zichtrekening openen hoeft niet lang te duren. Stap binnen bij een Nickel Punt, gevestigd in een kranten- of buurtwinkel om de hoek. Je betaalt de jaarlijkse bijdrage van 20 euro aan de winkelier en in ruil krijg je een Debet Mastercard met Belgisch IBAN-nummer mee. Je kunt ook online een rekening openen via je smartphone en je kaart meteen ophalen in de dichtstbijzijnde buurtwinkel. Die is na online inschrijving direct beschikbaar. Met die Mastercard kan je alle gewone bankverrichtingen uitvoeren, zoals je loon laten storten, betalen in een winkel, geld overschrijven of een maandelijkse betaalopdracht regelen. Bij het Nickel Punt kun je ook makkelijk cash geld opnemen van je zichtrekening. Even de krant gaan kopen en meteen wat cash geld in huis halen? Fluitje van een cent.

Enkel je identiteitskaart nodig

Daarnaast biedt de zichtrekening nog heel wat andere voordelen. Zo wil Nickel een bank zijn voor iedereen: om een zichtrekening te kunnen openen, vraagt de bank enkel een geldig identiteitsdocument (identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning). Een garantie van inkomen of een vaste woonplaats, vaak twee vereisten bij traditionele banken, heb je niet nodig. En omdat je met een zichtrekening bij Nickel niet in het rood kan gaan, kom je nooit voor onaangename verrassingen en onverwachte kosten te staan. Je hebt dus altijd de volledige controle over jouw budget. Ga je vaak naar het buitenland? Met de Nickel Standaard-kaart kun je bij elk Nickel Punt in Europa gratis cash geld opnemen. De Nickel Metal-kaart geeft je overal ter wereld die mogelijkheid.

Klaar om op een snelle, eenvoudige en handige manier al je bankzaken te regelen in de buurtwinkel? Check of jouw buurtwinkel om de hoek Nickel aanbiedt of open je eigen zichtrekening online in amper vijf minuten tijd.