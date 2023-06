Dermagne vraagt onderzoek naar bankdiensten na verhoging spaarrente

KIJK. Woensdag verhoogde Belfius als eerste grootbank de spaarrente

“Regering kan al actie ondernemen”

Er is al langer wrevel over de lage rente op de spaarboekjes die de banken aanbieden. Die ligt immers een pak lager dan de rente die ze zelf opstrijken door hun geld bij de Europese Centrale Bank (ECB) onder te brengen. Binnen de meerderheid is iedereen het er over eens dat de spaarrente omhoog mag. Over de manier waarop dat moet gebeuren – via een wettelijke koppeling of zachte dwang – is daarentegen nog discussie.