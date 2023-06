Cybercriminelen maakten vorig jaar bijna 40 miljoen euro buit met phishing

UW GELD “De tijd van 1% rente op woonlening is wel degelijk verleden tijd”: expert legt uit wat we in 2023 kunnen verwachten op de woonmarkt

Met rentevoeten die na jaren in slaapmodus plots opveerden, beleefde de hypotheekmarkt in 2022 een bewogen jaar. Onder invloed van de inflatie ging het bedrag dat we ontleenden wel fors omhoog, met gemiddeld 15.000 euro voor wie een woning koopt. Maar kies je nu best voor een aflossingstermijn van 20 of 25 jaar? En met een vaste of variabele rentevoet? Tim Spellemans, hoofd hypothecaire kredieten bij marktleider BNP Paribas Fortis, beantwoordt 7 vragen over de woonlening.