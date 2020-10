Bpost bank plaatst 400 nieuwe automaten: "Niet iedereen kan digitaal bankieren"

Het totaal van 400 nieuwe toestellen betekent niet dat alle postkantoren - waar ook de loketten van bpost bank zijn ondergebracht - na de vernieuwingsoperatie nog een automaat hebben. "We hebben natuurlijk wel gekeken of het echt verantwoord is", aldus CEO Frank De Keyser. "Voor kantoren waar ze weinig of niet gebruikt worden, gaan we de vervanging niet meer doen." Bpost heeft in totaal nog 660 kantoren waar klanten ook voor hun financiële verrichtingen terechtkunnen.

Ambtenaren

Bpost bank zegt dit te doen omdat ze zich met eenvoudige producten tot het grote publiek wil blijven richten. "We bestaan nu 25 jaar en hebben nog heel wat klanten die destijds een postchequerekening hadden, want dat was toen verplicht voor ambtenaren. Al spreken we ook steeds meer andere mensen aan", aldus De Keyser. In totaal zegt de bank 650.000 actieve klanten te bedienen.

Rekeningen

Dit wijzigt met Nieuwjaar. Zo blijft de b.compact slechts gratis voor wie actief klant is. Dat betekent minstens 500 euro aan inkomsten op de rekening storten in twee maanden, een lening bij de bank hebben of er een belegging bezitten. Is dat niet het geval, dan gaat de bank 1,50 euro per maand aanrekenen. "Vergeet niet dat we voor ongebruikte rekeningen ook kosten hebben. Bovendien is het voor ons moeilijker om die klanten te volgen, terwijl we dat moeten doen om te weten of ze niet betrokken zijn bij witwasoperaties", aldus De Keyser. Voor de b.compact-rekening stijgt het tarief dan weer naar 4,50 euro per maand. In ruil daarvoor ontvangen de klanten wel een kredietkaart. "Dat doen we omdat we zien dat mensen steeds meer online kopen en een kredietkaart is daarbij handig", aldus nog de topman van bpost bank.